Дело Шеремета: Свидетель в суде заявила об алиби подозреваемой Дугарь

1037 просмотров
Среда, 15 января 2020, 17:46

На суде по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, свидетели заявили, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Источник: Радио Свобода

Детали: Печерский районный суд Киева 15 января начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос прокурора, были ли свидетель Татьяна Палфий и Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, она ответила: "в наряды мы вместе заступали".

Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

Что было раньше: 8 января Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

Темы: Дело Шеремета суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Шеремета: В СБУ отрицают, что не отдали полиции видео с камер наблюдения 11 января 2020, 15:33
"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств в деле Шеремета 11 января 2020, 00:18
Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО, защита говорит о сокрытии доказательства 10 января 2020, 13:55
Все новости
Главные новости
СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, идут следственные действия
Правительство России подало в отставку
Правительство установило количество населения Украины
После скандала с зарплатами правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров
Все новости
ted

Диеты не работают: как есть что угодно и худеть

Фото

Невероятные фото диких лис, которые наслаждаются жизнью

здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів