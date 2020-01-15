Дело Шеремета: Свидетель в суде заявила об алиби подозреваемой Дугарь

На суде по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, свидетели заявили, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Источник: Радио Свобода

Детали: Печерский районный суд Киева 15 января начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос прокурора, были ли свидетель Татьяна Палфий и Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, она ответила: "в наряды мы вместе заступали".

Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

Что было раньше: 8 января Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под круглосуточным домашним арестом. Коллегия судей изменила место регистрации Дугарь из поселка Гвардейского Днепропетровской области на Киев.

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