АТОшника Грищенко допросили по делу Шеремета
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросило ветерана АТО и подозреваемого в подготовке другого убийства Владислава Грищенко.
Источник: адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Отрабатывают его фронтовые связи по "Правому сектору". Влад подтвердил, что не знаком с Антоненко, Кузьменко знает с 2017 года, Дугарь знает с 2019 года (речь идет о подозреваемых в убийстве Шеремета Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь – УП)".
Детали: По словам защитника, Грищенко не спрашивали о телефонных разговорах, которые следствие обнародовало на брифинге и на которых он и его жена упоминают дело Шеремета.
Также его не спрашивали о взрывчатке, хотя правоохранители отмечали, что именно супруги Грищенко могли сделать устройство для убийства журналиста.
Адвокат говорит, что э15 января впервые допросили Грищенко по делу Шеремета. Теперь у его подзащитного статус свидетеля по этому делу.
Жену АТОшника, также ветерана Инну Грищенко не допросили.
Представитель МВД Артем Шевченко по просьбе УП подтвердить или опровергнуть инофрмацию о допросе ответил, что у него нет такой информации, но пообещал уточнить позже.
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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предыстория:
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
- По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.