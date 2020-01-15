АТОшника Грищенко допросили по делу Шеремета

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Среда, 15 января 2020, 20:58

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросило ветерана АТО и подозреваемого в подготовке другого убийства Владислава Грищенко.

Источник: адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Отрабатывают его фронтовые связи по "Правому сектору". Влад подтвердил, что не знаком с Антоненко, Кузьменко знает с 2017 года, Дугарь знает с 2019 года (речь идет о подозреваемых в убийстве Шеремета Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь – УП)".

Детали: По словам защитника, Грищенко не спрашивали о телефонных разговорах, которые следствие обнародовало на брифинге и на которых он и его жена упоминают дело Шеремета.

Также его не спрашивали о взрывчатке, хотя правоохранители отмечали, что именно супруги Грищенко могли сделать устройство для убийства журналиста.

Адвокат говорит, что э15 января впервые допросили Грищенко по делу Шеремета. Теперь у его подзащитного статус свидетеля по этому делу.

Жену АТОшника, также ветерана Инну Грищенко не допросили.

Представитель МВД Артем Шевченко по просьбе УП подтвердить или опровергнуть инофрмацию о допросе ответил, что у него нет такой информации, но пообещал уточнить позже.

Узнать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства.
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.

Соня Лукашова
Темы: Дело Шеремета


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