АТОшника Грищенко допросили по делу Шеремета

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросило ветерана АТО и подозреваемого в подготовке другого убийства Владислава Грищенко.

Источник: адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Отрабатывают его фронтовые связи по "Правому сектору". Влад подтвердил, что не знаком с Антоненко, Кузьменко знает с 2017 года, Дугарь знает с 2019 года (речь идет о подозреваемых в убийстве Шеремета Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь – УП)".

Детали: По словам защитника, Грищенко не спрашивали о телефонных разговорах, которые следствие обнародовало на брифинге и на которых он и его жена упоминают дело Шеремета.

Также его не спрашивали о взрывчатке, хотя правоохранители отмечали, что именно супруги Грищенко могли сделать устройство для убийства журналиста.

Адвокат говорит, что э15 января впервые допросили Грищенко по делу Шеремета. Теперь у его подзащитного статус свидетеля по этому делу.

Жену АТОшника, также ветерана Инну Грищенко не допросили.

Представитель МВД Артем Шевченко по просьбе УП подтвердить или опровергнуть инофрмацию о допросе ответил, что у него нет такой информации, но пообещал уточнить позже.

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