Законопроект о децентрализации снимут с рассмотрения Рады
Руководство "Слуги народа" совместно с президентом и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций оппозиции законопроект о децентрализации власти.
Источник: заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах парламента, "Интерфакс-Украина", сайт офиса президента
Прямая речь Арахамии: "Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов.
Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал".
Детали: По его словам, такое решение приняли после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующий законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" должны принять 300 голосами.
Сейчас в состав фракции "Слуга народа" входят 247 нардепов.
Позже на сайте президента появилась информация о его встрече с лидерами фракции "Слуга народа".
Отмечается, что "внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", поэтому президент отзывает законопроект и направляет его на доработку.
Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского
Предыстория:
- 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию относительно децентрализации власти.
- В июле 2019 года Корниенко как глава избирательного штаба партии "Слуга народа" заявлял, что команда президента планирует провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.
- 13 декабря Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти – и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила на это, что президент Зеленский отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.