Законопроект о децентрализации снимут с рассмотрения Рады

Руководство "Слуги народа" совместно с президентом и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций оппозиции законопроект о децентрализации власти.

Источник: заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах парламента, "Интерфакс-Украина", сайт офиса президента

Прямая речь Арахамии: "Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов.

Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал".

Детали: По его словам, такое решение приняли после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующий законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" должны принять 300 голосами.

Сейчас в состав фракции "Слуга народа" входят 247 нардепов.

Позже на сайте президента появилась информация о его встрече с лидерами фракции "Слуга народа".

Отмечается, что "внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", поэтому президент отзывает законопроект и направляет его на доработку.

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