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Суд отправил в СИЗО еще одно лицо из группировки, причастной к убийству Окуевой

Четверг, 16 января 2020, 21:54
Суд отправил в СИЗО еще одно лицо из группировки, причастной к убийству Окуевой
Фото: Слідство.Інфо

Святошинский районный суд Киева постановил взять под стражу Андрея Кравченко – одного из семи фигурантов по делу убийства Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Кравченко объявили подозрение в связи с другим преступлением –  убийством киевского предпринимателя в 2014 году. На месте преступления полиция якобы обнаружила ДНК подозреваемого. Производство вероятно объединили с делом Окуевой.

Защита представила суду свидетелей, которые заявили, что в день убийства он в Черниговской области присматривал за больной родственницей.

Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кравченко на два месяца.

В то же время журналисты отмечают, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в убийстве директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Что предшествовало: 15 января правоохранители задержали Андрея Кравченко. В прокуратуре отметили, что задержание связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.

Предыстория:

  • 12 января полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой – Игоря Редькина. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
  • Святошинский районный суд Киева арестовал Редькина на 60 дней.
  • 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
  • Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела, следов ДНК не обнаружили.
  • Перед этим в Окуеву и ее мужа Адама Осмаева стреляли 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле, однако тогда они выжили.
  • Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Темы: судубийство
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