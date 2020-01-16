Суд отправил в СИЗО еще одно лицо из группировки, причастной к убийству Окуевой

Святошинский районный суд Киева постановил взять под стражу Андрея Кравченко – одного из семи фигурантов по делу убийства Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Кравченко объявили подозрение в связи с другим преступлением – убийством киевского предпринимателя в 2014 году. На месте преступления полиция якобы обнаружила ДНК подозреваемого. Производство вероятно объединили с делом Окуевой.

Защита представила суду свидетелей, которые заявили, что в день убийства он в Черниговской области присматривал за больной родственницей.

Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кравченко на два месяца.

В то же время журналисты отмечают, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в убийстве директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Что предшествовало: 15 января правоохранители задержали Андрея Кравченко. В прокуратуре отметили, что задержание связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.

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