Суд отправил в СИЗО еще одно лицо из группировки, причастной к убийству Окуевой
Святошинский районный суд Киева постановил взять под стражу Андрея Кравченко – одного из семи фигурантов по делу убийства Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.
Источник: Слідство.Інфо
Детали: Кравченко объявили подозрение в связи с другим преступлением – убийством киевского предпринимателя в 2014 году. На месте преступления полиция якобы обнаружила ДНК подозреваемого. Производство вероятно объединили с делом Окуевой.
Защита представила суду свидетелей, которые заявили, что в день убийства он в Черниговской области присматривал за больной родственницей.
Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кравченко на два месяца.
В то же время журналисты отмечают, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в убийстве директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.
Что предшествовало: 15 января правоохранители задержали Андрея Кравченко. В прокуратуре отметили, что задержание связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.
Предыстория:
- 12 января полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой – Игоря Редькина. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
- Святошинский районный суд Киева арестовал Редькина на 60 дней.
- 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
- Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела, следов ДНК не обнаружили.
- Перед этим в Окуеву и ее мужа Адама Осмаева стреляли 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле, однако тогда они выжили.
- Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".