Полиция задержала еще одного человека из группировки, причастной к убийству Окуевой
Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.
Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на адвоката задержанного Ирину Бигунец
Детали: Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко. Его задержали утром, 15 января, около его дома. Пока неизвестно, об’явили ли ему подозрение.
В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания, но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.
По словам главы прессслужбы полиции Киевщины Николай Жукович, говорится об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.
Слидство.Инфо отмечает, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.
Что предшествовало: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
Святошинский районный суд Киева арестовал его на 60 дней.
Муж Амины Окуевой Адам Осмаев после задержания сказал, что не знает подозреваемого, а также других членов группировки.
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Предыстория:
- 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
- Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
- Перед этим в Окуеву и Осмаевастреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
- Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".