Полиция задержала еще одного человека из группировки, причастной к убийству Окуевой

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Среда, 15 января 2020, 12:20

Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на адвоката задержанного Ирину Бигунец

Детали: Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко. Его задержали утром, 15 января, около его дома. Пока неизвестно, об’явили ли ему подозрение.

В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания, но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.

По словам главы прессслужбы полиции Киевщины Николай Жукович, говорится об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.

Слидство.Инфо отмечает, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Что предшествовало: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Святошинский районный суд Киева арестовал его на 60 дней.

Муж Амины Окуевой Адам Осмаев после задержания сказал, что не знает подозреваемого, а также других членов группировки.

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Предыстория:

  • 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
  • Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
  • Перед этим в Окуеву и Осмаевастреляли 1 июня в Киеве на Подоле. 
  • Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". 

Темы: Убийство Окуевой полиция


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