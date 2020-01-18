Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Освобожденный из плена Асеев хочет написать книгу о донецкой спецтюрьме

Суббота, 18 января 2020, 22:16
Станислав Асеев
"Зеркало недели"

Освобожденный из плена в ОРДО журналист Станислав Асеев допускает, что напишет книгу о донецкой спецтюрьме "Изоляция", в которой его держали.

Источник: интервью Асеева "Зеркалу недели"

Прямая речь: "Возможно, меня отпустит вся эта тема, когда я ее выпишу что ли... назовем это так. Мне кажется, что в каком-то психологическом и терапевтическом смысле, мне надо это положить на бумагу и написать книгу об "Изоляции". Может, тогда я закрою этот гештальт, начну социализироваться и мечтать о двухкамерном холодильнике, как говорил один известный герой".

Детали: Издание отмечает, что Асеев не рассказывает самых страшных подробностей плена, в частности, потому, что в оккупированной Макеевке остаются его мама и две старые бабушки.

Журналист признался, что никогда в жизни он не испытывал такого страха, как в "Изоляция".

Прямая речь: "Страх стал отдельной категорией сознания, с которым ты живешь круглосуточно. И, пожалуй, даже во сне, потому что часто снились кошмары. Но и этот страх в какой-то момент перерос в равнодушие. Пожалуй, это вид самозащиты психики. Нельзя месяцами бояться и не сойти с ума. Так смирилось много людей. Мы существовали как овощи, как растения".

Детали: Журналист рассказал, что в "Изоляции" встретил "обломки старого режима Януковича".

Прямая речь: "Я понял, что это был режим, который врос в тело государства через спецслужбы, политику и криминал. В тюрьме я встретился буквально с представителями всех этих трех направлений. Я даже представить не мог масштаба того режима, в котором сам же до этого жил.

Что, пожалуй, неудивительно. Потому что во времена Януковича я благополучно грузил вагоны. А когда живешь жизнью от дома до работы и обратно, то вряд ли тебя может интересовать политика. Однако заинтересованность все-таки пришла. Через подвалы, электричество, пытки. И в этом смысле я, конечно, войне благодарен. Как бы пафосно или цинично это ни звучало. Сознание изменилась кардинально".

"Когда попал в МГБ, то понял, что вообще ничего не знаю об этой войне. При этом постоянно находился в ее центре. При том что уже изменил свою позицию (на проукраинскую - ред). При том что уже два года работал как журналист и публицист для украинских медиа. Но оказалось, что я не знал вообще ничего. Не знал, что есть целый подземный мир, куда попадают люди, непосредственно связанные с процессами, которые происходят в этих квазигосударствах.

То, что я там увидел, впечатляет. В масштабах финансов, контрабанды, грабежа. Люди, которые там стоят у руля, живут даже не одним днем, а мгновением, для того, чтобы успеть что-то схватить, пока тебя самого не бросили в подвал".

Детали: Асеев рассказал, что в его камеру попадали офицеры корпусов ополчение так называемой "ДНР" в орденах и медалях.

Прямая речь: "С перемотана скотчем пальцами, которые им просто ломали и вот так "перевязывали". И у них, да, серьезно менялось мировоззрение. И не потому, что они послушали меня или посмотрели "1+1", а потому, что их только что убивали люди, с которыми они бок о бок воевали".

Предыстория:

  • Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
  • 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.  Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.
  • 22 октября 2019 года оккупанты приговорили Асеева к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".
  • 2,5 года Асеев провел в плену, большинство из которых - в донецкой спецтюрьме "Изоляция".
  • 29 декабря 2019 Асеев вернулся на подконтрольную территорию в рамках обмена с боевиками ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеОРДЛОДонецкСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
пленные
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: