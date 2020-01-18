Освобожденный из плена Асеев хочет написать книгу о донецкой спецтюрьме

Освобожденный из плена в ОРДО журналист Станислав Асеев допускает, что напишет книгу о донецкой спецтюрьме "Изоляция", в которой его держали.

Источник: интервью Асеева "Зеркалу недели"

Прямая речь: "Возможно, меня отпустит вся эта тема, когда я ее выпишу что ли... назовем это так. Мне кажется, что в каком-то психологическом и терапевтическом смысле, мне надо это положить на бумагу и написать книгу об "Изоляции". Может, тогда я закрою этот гештальт, начну социализироваться и мечтать о двухкамерном холодильнике, как говорил один известный герой".

Детали: Издание отмечает, что Асеев не рассказывает самых страшных подробностей плена, в частности, потому, что в оккупированной Макеевке остаются его мама и две старые бабушки.

Журналист признался, что никогда в жизни он не испытывал такого страха, как в "Изоляция".

Прямая речь: "Страх стал отдельной категорией сознания, с которым ты живешь круглосуточно. И, пожалуй, даже во сне, потому что часто снились кошмары. Но и этот страх в какой-то момент перерос в равнодушие. Пожалуй, это вид самозащиты психики. Нельзя месяцами бояться и не сойти с ума. Так смирилось много людей. Мы существовали как овощи, как растения".

Детали: Журналист рассказал, что в "Изоляции" встретил "обломки старого режима Януковича".

Прямая речь: "Я понял, что это был режим, который врос в тело государства через спецслужбы, политику и криминал. В тюрьме я встретился буквально с представителями всех этих трех направлений. Я даже представить не мог масштаба того режима, в котором сам же до этого жил.

Что, пожалуй, неудивительно. Потому что во времена Януковича я благополучно грузил вагоны. А когда живешь жизнью от дома до работы и обратно, то вряд ли тебя может интересовать политика. Однако заинтересованность все-таки пришла. Через подвалы, электричество, пытки. И в этом смысле я, конечно, войне благодарен. Как бы пафосно или цинично это ни звучало. Сознание изменилась кардинально".

"Когда попал в МГБ, то понял, что вообще ничего не знаю об этой войне. При этом постоянно находился в ее центре. При том что уже изменил свою позицию (на проукраинскую - ред). При том что уже два года работал как журналист и публицист для украинских медиа. Но оказалось, что я не знал вообще ничего. Не знал, что есть целый подземный мир, куда попадают люди, непосредственно связанные с процессами, которые происходят в этих квазигосударствах.

То, что я там увидел, впечатляет. В масштабах финансов, контрабанды, грабежа. Люди, которые там стоят у руля, живут даже не одним днем, а мгновением, для того, чтобы успеть что-то схватить, пока тебя самого не бросили в подвал".

Детали: Асеев рассказал, что в его камеру попадали офицеры корпусов ополчение так называемой "ДНР" в орденах и медалях.

Прямая речь: "С перемотана скотчем пальцами, которые им просто ломали и вот так "перевязывали". И у них, да, серьезно менялось мировоззрение. И не потому, что они послушали меня или посмотрели "1+1", а потому, что их только что убивали люди, с которыми они бок о бок воевали".

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