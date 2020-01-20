Главные новости воскресенья и ночи: мировой рекорд украинки, тела погибших в Иране

318 просмотров
Понедельник, 20 января 2020, 08:00

Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд, тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину – новости, которые были актуальны 20 января.

О рекорде

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении на соревнованиях во Львове.

О катастрофе МАУ

Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев около 11:00 утра приземлился в аэропорту "Борисполь".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

А мы продолжаем агитировать вас на то, чтобы вы подписались на наш телеграмм канал "УП. Кляті питання". 3-5 постов в день. Только важные новости на актуальные темы. Объясняем сложные вещи простым языком. И, самое главное, с шутками на грани!

О других важных новостях

19 января глава комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решения передавать их другим странам.

SpaceX готова к своему первому полету с экипажем NASA

Солдаты США перекрыли дорогу перед российскими военными в Сирии — СМИ

Темы: Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Баканов и Данилов заверили, что Украина будет расследовать катастрофу самолета МАУ 19 января 2020, 14:59
В Иране заявили, что пока не собираются отдавать "черные ящики" самолета МАУ 19 января 2020, 13:54
Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если давление ЕС будет расти 19 января 2020, 12:50
Все новости
Главные новости
На Донбассе погиб военный
Президент убежден, что в Украине нет антисемитизма
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин
Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО
Все новости
исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

Объясняет ПЦУ

Можно ли смыть грехи купанием на Крещение?

исследование

Как возникли животные, растения и люди: странная бактерия может решить одну из величайших загадок

Поиск по сайту
Архив
Весь архів