Главные новости воскресенья и ночи: мировой рекорд украинки, тела погибших в Иране

Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд, тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину – новости, которые были актуальны 20 января.

О рекорде

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении на соревнованиях во Львове.

О катастрофе МАУ

Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев около 11:00 утра приземлился в аэропорту "Борисполь".

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О других важных новостях

19 января глава комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решения передавать их другим странам.

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