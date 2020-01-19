Тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину
Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев около 11:00 утра приземлился в аэропорту "Борисполь".
Источник: трансляция Офиса президента
Детали: На церемонии прощания присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
Около 11:40 катафалки с телами погибших направились к терминалу В аэропорта, где их ожидали коллеги из МАУ.
Как сообщает авиакомпания МАУ, попрощаться с погибшими могут все желающие с 13:00 до 19:00.
Как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.
В частности, пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич; бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.
Кроме членов экипажа, среди погибших украинцев было двое пассажиров - Елена Малахова и Ольга Кобюк.
Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.