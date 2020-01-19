Самолет с телами погибших в Иране уже в Украине
Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев пересек украинскую границу и направляется в Борисполь.
Источник: Бригада транспортной авиации в Facebook
Дословно: "Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь".
Детали: Как отмечается на сайте президента, церемония памяти погибших в результате катастрофы в Иране начнется ориентировочно в 11:00 в аэропорту "Борисполь".
Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.