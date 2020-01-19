Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев около 11:00 утра приземлился в аэропорту "Борисполь".

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: На церемонии прощания присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Около 11:40 катафалки с телами погибших направились к терминалу В аэропорта, где их ожидали коллеги из МАУ.

скриншот трансляции Офиса президента

Как сообщает авиакомпания МАУ, попрощаться с погибшими могут все желающие с 13:00 до 19:00.

Как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.

В частности, пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич; бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Фото офиса президента

Кроме членов экипажа, среди погибших украинцев было двое пассажиров - Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

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