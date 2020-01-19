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Тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину

Воскресенье, 19 января 2020, 10:02
Тела погибших в Иране украинцев вернулись на родину
Офис президента

Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев около 11:00 утра приземлился в аэропорту "Борисполь".

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: На церемонии прощания присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Из самолета вынесли гробы с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Около 11:40 катафалки с телами погибших направились к терминалу В аэропорта, где их ожидали коллеги из МАУ.

 
скриншот трансляции Офиса президента

Как сообщает авиакомпания МАУ, попрощаться с погибшими могут все желающие с 13:00 до 19:00.

Как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.

В частности, пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич; бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

 
Фото офиса президента

Кроме членов экипажа, среди погибших украинцев было двое пассажиров - Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Украинская правда

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Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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