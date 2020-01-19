Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев пересек украинскую границу и направляется в Борисполь.

Источник: Бригада транспортной авиации в Facebook

Дословно: "Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь".

Детали: Как отмечается на сайте президента, церемония памяти погибших в результате катастрофы в Иране начнется ориентировочно в 11:00 в аэропорту "Борисполь".

Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

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