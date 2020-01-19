Самолет с телами погибших в Иране уже в Украине

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Воскресенье, 19 января 2020, 11:02
скриншот трансляции

Самолет с телами погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинцев пересек украинскую границу и направляется в Борисполь.

Источник: Бригада транспортной авиации в Facebook

Дословно: "Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь".

Детали: Как отмечается на сайте президента, церемония памяти погибших в результате катастрофы в Иране начнется ориентировочно в 11:00 в аэропорту "Борисполь".

Что предшествовало: По сообщению УГО, 19 января на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" в Иране.

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Украинская правда
Темы: Иран авиа катастрофа МАУ в Иране


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