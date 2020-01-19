В Иране заявили, что пока не собираются отдавать "черные ящики" самолета МАУ

Председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.

Источник: Резайефар в комментарии иранскому агентству IRNA

Прямая речь: "Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Франции, но пока не принято никакого решения о передаче их в другую страну".

Что предшествовало: 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

Ранее Резайефар говорил, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing 737, и Иран не обладает технологиями для расшифровки его "черных ящиков", они могут быть направлены во Францию.

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