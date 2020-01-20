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Сайдик напомнил, с кем на самом деле воюет Украина на Донбассе

Понедельник, 20 января 2020, 09:50
Сайдик напомнил, с кем на самом деле воюет Украина на Донбассе

Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявляет, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия, а не Украина и так называемые "Л/ДНР".

Источник: интервью Сайдика российскому "Коммерсанту"

Прямая речь: "Стороны известны. Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (экс-главы миссии ОБСЕ в контактной группе, – ред.), Леонида Кучмы (экс-президента Украины, – ред.) и Михаила Зурабова (экс-посла РФ в Украине, – ред.)

Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", – ред.). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ".

Детали: Сайдик напомнил, что "в России это не хотят слышать".

На заявление, что Россия себя считает посредником, он ответил, что "тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника".

Как пример Сайдик навел последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе (что государственная граница — это вся область) и то что Россия по этому поводу промолчала. По его словам, если РФ не вышла по этому поводу с заявлением, то, есть предположение, что она согласна с законом "ЛНР". Вместе с тем Сайдик напомнил, что "посредник не может быть на чьей-то стороне".  

Говоря об особом статусе Донбасса, экс-представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине напомнил, что в минских соглашениях написано, что он может быть только на фоне общей децентрализации Украины, а Россия "пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве минских соглашений".

Сайдик также считает, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно через реинтеграцию территорий в состав Украины, даже если Россия не верит в это.

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта. 

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаРосcияОБСЕ
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