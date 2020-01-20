Зеленский и Гончарук напомнили главе ОБСЕ о круглосуточном мониторинге

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук провели встречи с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании, действующим главой ОБСЕ Эдди Рамой.

Источник: сайт президента, Twitter Гончарука

Детали: Украинский президент отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, зеркальном увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где произошло разведения сил.

Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Также речь шла об экономических отношениях между Украиной и Албанией, в частности, развитии туристической отрасли и потенциале товарооборота.

Прямая речь Зеленского: "Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это.

Очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдением на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия".

Прямая речь Гончарука: "Необходимо, чтобы СММ ОБСЕ осуществляла наблюдение ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Украины в режиме 24/7. Более того, необходимо, чтобы структуры ОБСЕ работали как во временно оккупированных ОРДЛО, так и в Крыму. Это требует увеличения ее бюджета.

В связи с этим, мы надеемся, что во время председательства в ОБСЕ Албания обратит внимание других государств-участников на необходимость увеличения такого финансирования и проведет необходимые переговоры".

Этому предшествовало: На последней встрече в "нормандском формате", которая состоялась в Париже 8 декабря 2019 года, стороны – президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии – в том числе, договорились о расширении мандата СММ ОБСЕ с круглосуточным мониторингом миссии на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.