Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главой Окружного админсуда Киева снова избран Вовк, который находится под следствием

Вторник, 21 января 2020, 11:22
Главой Окружного админсуда Киева снова избран Вовк, который находится под следствием

Коллектив Окружного административного суда города Киева вновь избрал Павла Вовка на должность председателя суда.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: Отмечается, что 21 января состоялось собрание судей ОАСК, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Напомним: Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Знать больше: "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда

Предыстория:

  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей.
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • В ноябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что расследование в отношении Вовка закончено, и дело передается в суд.

Украинская правда
Темы: ОАСК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ОАСК
Судей, нарушивших присягу, стоит лишить высоких "пенсий" за средства граждан
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Судебная реформа: что произошло и что дальше?
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: