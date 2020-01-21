Главой Окружного админсуда Киева снова избран Вовк, который находится под следствием

Коллектив Окружного административного суда города Киева вновь избрал Павла Вовка на должность председателя суда.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: Отмечается, что 21 января состоялось собрание судей ОАСК, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Напомним: Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

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