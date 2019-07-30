Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений
Источник: повестки Генпрокуратуры, генпрокурор Юрий Луценко
Генеральная прокуратура вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для допроса и вручения подозрений.
Детали: Павла Вовка, Ивана Шепитко, Игоря Погрибниченка, Евгения Аблова вызвали в Генпрокуратуру для проведения процессуальных действий, а именно вручения подозрения и допроса.
Допрос назначен на 2 августа в 14 часов.
Генпрокурор Юрий Луценко: "Заместитель Генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки 4 судьям на пятницу 02/08 для вручения подозрений высланы".
Что было раньше: Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, поскольку, по его мнению, для этого достаточно доказательств. В то же время, 29 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что текст подозрения не подкреплен фактажем.
История вопроса:
- 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и четырем судьям ОАСК в связи с возможным вмешательством в деятельность Квалификационной комиссии судей.
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".
Узнать больше:
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua