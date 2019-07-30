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Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений

Вторник, 30 июля 2019, 19:39
Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений

Источник: повестки Генпрокуратуры, генпрокурор Юрий Луценко

Генеральная прокуратура вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для допроса и вручения подозрений.

Детали: Павла Вовка, Ивана Шепитко, Игоря Погрибниченка, Евгения Аблова вызвали в Генпрокуратуру для проведения процессуальных действий, а именно вручения подозрения и допроса.

Допрос назначен на 2 августа в 14 часов.

Генпрокурор Юрий Луценко: "Заместитель Генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки 4 судьям на пятницу 02/08 для вручения подозрений высланы".

Что было раньше: Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, поскольку, по его мнению, для этого достаточно доказательств. В то же время, 29 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что текст подозрения не подкреплен фактажем.

История вопроса:

  • 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и четырем судьям ОАСК в связи с возможным вмешательством в деятельность Квалификационной комиссии судей.
  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Узнать больше: 

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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