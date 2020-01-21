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Микитасю хотят сократить срок ознакомления с делом о хулиганстве

Вторник, 21 января 2020, 14:27
Микитасю хотят сократить срок ознакомления с делом о хулиганстве

Офис генпрокурора просит суд ограничить бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства, в котором екснардепа обвиняют в хулиганстве.

Источник: сайт ОГП

Дословно: "Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области".

Детали: В офисе объяснили, что Микитась и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомились ни с одним документом уголовного производства.

Соответствующее ходатайство направлено для рассмотрения в суде.

Что было раньше: в конце декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в производстве по подозрению Микитася в хулиганстве в Любече.

Стороне защиты для ознакомления тогда были предоставлены материалы уголовного производства. После ознакомления прокуратура планирует направить обвинительный акт в суд.

Предыстория:

  • В июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы "Воля народа" Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
  • 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.
  • Микитася также подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Украинская правда

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Темы: МикитасьЧерниговская областьВерховная Рада
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