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В России объявили новый состав правительства

Вторник, 21 января 2020, 18:50
В России объявили новый состав правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.

Источникуказы президента России Владимира Путина о назначении министров

Детали: Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты.

Правительство покинул вице-премьер, министр культуры, министр здравоохранения и министр просвещения.

Что было ранее: Президент России Владимир Путин уволил Юрия Чайку с поста генерального прокурора и внес на эту должность кандидатуру замглавы следкома России Игоря Краснова.

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Предыстория:

  • 15 января Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • Вскоре после заявления президента премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со всем правительством РФ ушел в отставку.
  • Объяснил это необходимостью предоставления Путину "абсолютной свободы" действий после послания Федеральному собранию, где определяются основные направления внутренней и внешней политики РФ.
  • На должность премьера Путин поставил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
  • Он также ввел должность зампреда Совета безопасности и назначил на нее экс-премьера Медведева.

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Темы: РосcияКабинет министров
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