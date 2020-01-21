В России объявили новый состав правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.

Источник: BBC

Детали: Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты.

Правительство покинул вице-премьер, министр культуры, министр здравоохранения и министр просвещения.

Что было ранее: Президент России Владимир Путин уволил Юрия Чайку с поста генерального прокурора и внес на эту должность кандидатуру замглавы следкома России Игоря Краснова.

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