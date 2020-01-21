В России объявили новый состав правительства
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Вторник, 21 января 2020, 19:50
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.
Источник: BBC
Детали: Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты.
Правительство покинул вице-премьер, министр культуры, министр здравоохранения и министр просвещения.
Что было ранее: Президент России Владимир Путин уволил Юрия Чайку с поста генерального прокурора и внес на эту должность кандидатуру замглавы следкома России Игоря Краснова.
Предыстория:
- 15 января Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- Вскоре после заявления президента премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со всем правительством РФ ушел в отставку.
- Объяснил это необходимостью предоставления Путину "абсолютной свободы" действий после послания Федеральному собранию, где определяются основные направления внутренней и внешней политики РФ.
- На должность премьера Путин поставил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
- Он также ввел должность зампреда Совета безопасности и назначил на нее экс-премьера Медведева.
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