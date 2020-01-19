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Медведев объяснил отставку правительства РФ: Путину нужна "абсолютная свобода" действий

Воскресенье, 19 января 2020, 17:01
Медведев объяснил отставку правительства РФ: Путину нужна абсолютная свобода действий

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку с поста главы правительства необходимостью предоставления президенту РФ Владимиру Путину "абсолютной свободы" действий после послания Федеральному собранию, где опредяются основные направления внутренней и внешней политики РФ. 

Источник: интервью Медведева программе "Время" на Первом канале, сообщает "Интерфакс"

Детали: по словам экс-премьера, главная причина отставки - "масштабность поставленных в послании президента задач".

Прямая речь Медведева: "В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства". 

"Совершенно очевидно ... что та большая работа, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством (под руководством Медведева - УП.), она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание", - добавил Медведев. 

Детали: Экс-премьер заявил, что останется председателем партии "Единая Россия".

Дословно: "Нужно готовиться к выборам, которые будут в этом году 13 сентября (единый день голосования в РФ - УП.). И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - отметил он. 

Медведев также заявил, что в целом "доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти" под его руководством и отметил, что работа первого правительства началась, когда Россию "накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители". 

Дословно: "Дальше - больше. После присоединения Крыма (незаконной аннексии полуострова в 2014 г. - УП.) последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике... Правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось - импортозамещением ... В условиях санкций и кризиса надо было удержать макроэкономическую стабильность", - заявил Медведев и отметил, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%, а сейчас она составляет 3%.

"Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны", - заявил Медведев. 

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования. В частности Путин предложил закрепить, что ключевые чиновники не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
  • Для потенциальных кандидатов в президенты России Путин предлагает закрепить также требование проживать на территории РФ не менее 25 лет. Он также согласился с тезисом, что одно лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд – но не развил эту тему.
  • Также Путин выступил за то, чтобы премьер-министра Российской Федерации утверждала Государственная дума, но президент сохранил право лишать его должности.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинМедведев
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