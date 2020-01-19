Медведев объяснил отставку правительства РФ: Путину нужна "абсолютная свобода" действий

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку с поста главы правительства необходимостью предоставления президенту РФ Владимиру Путину "абсолютной свободы" действий после послания Федеральному собранию, где опредяются основные направления внутренней и внешней политики РФ.

Источник: интервью Медведева программе "Время" на Первом канале, сообщает "Интерфакс"

Детали: по словам экс-премьера, главная причина отставки - "масштабность поставленных в послании президента задач".

Прямая речь Медведева: "В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства".

"Совершенно очевидно ... что та большая работа, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством (под руководством Медведева - УП.), она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание", - добавил Медведев.

Детали: Экс-премьер заявил, что останется председателем партии "Единая Россия".

Дословно: "Нужно готовиться к выборам, которые будут в этом году 13 сентября (единый день голосования в РФ - УП.). И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - отметил он.

Медведев также заявил, что в целом "доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти" под его руководством и отметил, что работа первого правительства началась, когда Россию "накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители".

Дословно: "Дальше - больше. После присоединения Крыма (незаконной аннексии полуострова в 2014 г. - УП.) последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике... Правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось - импортозамещением ... В условиях санкций и кризиса надо было удержать макроэкономическую стабильность", - заявил Медведев и отметил, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%, а сейчас она составляет 3%.

"Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны", - заявил Медведев.

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