Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили подозрение в присвоении имущества бывшему представителю президента в Крыму Борису Бабину.

Источник: заявление Бабина в Facebook

Прямая речь: "Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) из-за моей деятельности на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ".

Детали: Бабин считает, что антикоррупционные органы не случайно выбрали для этого День воссоединения.

Напомним:

Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека с июня по декабрь 2015 года.

В 2017-2018 годах он был представителем президента Петра Порошенко в Крыму.

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