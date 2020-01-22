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Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП

Среда, 22 января 2020, 13:03
Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили подозрение в присвоении имущества бывшему представителю президента в Крыму и уполномоченному Кабмина по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Источник: заявление Бабина в Facebook

Прямая речь: "Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) из-за моей деятельности на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ".

Детали: Бабин считает, что антикоррупционные органы не случайно выбрали для этого День воссоединения.

По данным УП, речь может идти о деле "Золотого мандарина".

В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривень. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.

В материалах дела от 2018 года упоминается и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ.

В 2015 году он (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотой мандарин ойл" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга на более чем 38 миллионов гривень.

"Золотой мандарин" предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на него согласился.

Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы" единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривень.

В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Уже в 2019 году глава САП Назар Холодницкий забрал дело "Золотого мандарина" у прокурора Сергея Козачины. По его словам, прокурор якобы затягивал расследование.

Однако, по словам источника УП, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.

Напомним:

  • Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека с июня по декабрь 2015 года.
  • В 2017-2018 годах он был представителем президента Петра Порошенко в Крыму.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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