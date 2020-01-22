Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП
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Среда, 22 января 2020, 14:03
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили подозрение в присвоении имущества бывшему представителю президента в Крыму Борису Бабину.
Источник: заявление Бабина в Facebook
Прямая речь: "Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) из-за моей деятельности на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ".
Детали: Бабин считает, что антикоррупционные органы не случайно выбрали для этого День воссоединения.
Напомним:
- Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека с июня по декабрь 2015 года.
- В 2017-2018 годах он был представителем президента Петра Порошенко в Крыму.
Дополняется...
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