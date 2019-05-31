Холодницкий объяснил, почему забрал у подчиненного десятки дел

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что прокурор Сергей Козачина, у которого он забрал десятки дел, ненадлежащим образом выполнял свою работу.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии "Украинской правде".

По словам руководителя САП, прокурор еще с февраля 2018 года обещал выдвинуть подозрения по делу "Золотого мандарина", а в апреле 2018 года якобы должен был завершить расследование.

"И вот в апреле 2019 года внезапно объявляет подозрение одному из мелких клиентов по ч.5 ст.191 (растрата имущества – УП), предусматривающей 12 лет тюрьмы. А через неделю внезапно переквалифицирует на ст. 205 (фиктивное предпринимательство – УП), штраф, и с ходатайством об освобождении от ответственности направляет в суд", – утверждает Холодницкий.

Он добавил, что дал указание изучить состояние дел во всем отделе, которые возглавляет Козачина.

Глава антикоррупционной прокуратуры также уверяет, что был случаи, когда его подчиненный проиграл в суде дело, скрыв это от руководства, либо не приходил в суд.

В то же время, прокурор Козачина в комментарии УП относительно смягчения подозрения для одного из фигурантов дела "Золотого мандарина" сказал, что после проведения следственных действий якобы было установлено его непричастность к хищению, а лишь использование в качестве формального директора.

Напомним: