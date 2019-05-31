Холодницкий объяснил, почему забрал у подчиненного десятки дел
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что прокурор Сергей Козачина, у которого он забрал десятки дел, ненадлежащим образом выполнял свою работу.
Об этом Холодницкий сказал в комментарии "Украинской правде".
По словам руководителя САП, прокурор еще с февраля 2018 года обещал выдвинуть подозрения по делу "Золотого мандарина", а в апреле 2018 года якобы должен был завершить расследование.
"И вот в апреле 2019 года внезапно объявляет подозрение одному из мелких клиентов по ч.5 ст.191 (растрата имущества – УП), предусматривающей 12 лет тюрьмы. А через неделю внезапно переквалифицирует на ст. 205 (фиктивное предпринимательство – УП), штраф, и с ходатайством об освобождении от ответственности направляет в суд", – утверждает Холодницкий.
Он добавил, что дал указание изучить состояние дел во всем отделе, которые возглавляет Козачина.
Глава антикоррупционной прокуратуры также уверяет, что был случаи, когда его подчиненный проиграл в суде дело, скрыв это от руководства, либо не приходил в суд.
В то же время, прокурор Козачина в комментарии УП относительно смягчения подозрения для одного из фигурантов дела "Золотого мандарина" сказал, что после проведения следственных действий якобы было установлено его непричастность к хищению, а лишь использование в качестве формального директора.
Напомним:
- Ранее стало известно, что Холодницкий отстранил от десятков дел прокурора Козачину, который занимался делом "Золотого мандарина", вероятно, связанной с нардепом Георгием Логвинским.
- В марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.
- На записях, в том числе была зафиксирована встреча Холодницкого с депутатом от "Народного Фронта" Георгием Логвинским, вероятным фигурантом коррупционных дел. Руководитель САП якобы сказал, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".
- Также Холодницкий тогда якобы сказал по Козачине, что не хочет ссориться с Логвинским, и пытался убедить подчиненного в бесперспективности дел против депутата.
- Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о возможном злоупотреблении властью чиновникамы Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с Логвинским.
- В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.
- Сам Логвинский называл дела против себя заказом.