Кернес через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой войны

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского городского совета, обязав Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Источник: Харьковский горсовет

Детали: Правительство должно утвердить реестр еще с апреля 2015 года.

По словам представителя интересов Харьковского горсовета в суде Константина Прокопьева, его отсутствие не позволяет органам местного самоуправления переименовывать улицы, проспекты, другие объекты топонимики "в области увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова".

Прокопьев также отметил, что утверждение Единого реестра памятников Второй мировой войны позволит финансирование содержания и охраны этих памятников из госбюджета.

Что предшествовало: 22 января стало известно, что вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова снова будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.

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