Кернес через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой войны

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Среда, 22 января 2020, 19:53

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского городского совета, обязав Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Источник: Харьковский горсовет

Детали: Правительство должно утвердить реестр еще с апреля 2015 года.

По словам представителя интересов Харьковского горсовета в суде Константина Прокопьева, его отсутствие не позволяет органам местного самоуправления переименовывать улицы, проспекты, другие объекты топонимики "в области увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова".

Прокопьев также отметил, что утверждение Единого реестра памятников Второй мировой войны позволит финансирование содержания и охраны этих памятников из госбюджета.

Что предшествовало: 22 января стало известно, что вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова снова будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.

Предыстория:

  • В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
  • Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
  • 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги.
  • В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
  • 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
  • В июле были акции протеста против восстановления бюста Жукова.
  • 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
  • Харьковский горсовет подал апелляцию.
  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
  • В ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.
  • Согласно статистике на сайте горсовета 19 декабря 2019 года предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.

Украинская правда


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