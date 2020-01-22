Кернес через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой войны
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского городского совета, обязав Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Источник: Харьковский горсовет
Детали: Правительство должно утвердить реестр еще с апреля 2015 года.
По словам представителя интересов Харьковского горсовета в суде Константина Прокопьева, его отсутствие не позволяет органам местного самоуправления переименовывать улицы, проспекты, другие объекты топонимики "в области увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова".
Прокопьев также отметил, что утверждение Единого реестра памятников Второй мировой войны позволит финансирование содержания и охраны этих памятников из госбюджета.
Что предшествовало: 22 января стало известно, что вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова снова будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.
Предыстория:
- В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
- Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
- 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги.
- В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
- 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- В июле были акции протеста против восстановления бюста Жукова.
- 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
- Харьковский горсовет подал апелляцию.
- 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
- В ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.
- Согласно статистике на сайте горсовета 19 декабря 2019 года предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.