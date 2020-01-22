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Кернес готовит почву для возвращения проспекту имени Жукова

Среда, 22 января 2020, 13:55
Кернес готовит почву для возвращения проспекту имени Жукова

Вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова вновь будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.

Источник: распоряжение городского головы Харькова Геннадия Кернеса от 20 января, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове".

Детали:  Отдел по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды должен подготовить проект представления в горсовет о переименовании проспекта Григоренко, информационную справку о Жукове, а также обобщить замечания и предложения, поступивших в ходе общественного обсуждения.

Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города должен подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.

Контроль над выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

Предыстория:

  • В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
  • Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
  • 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги.
  • В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
  • 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
  • В июле были акции протеста против восстановления бюста Жукова.
  • 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
  • Харьковский горсовет подал апелляцию.
  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
  • В ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.
  • Согласно статистике, опубликованной на сайте горсовета 19 декабря 2019 года, предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.

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Темы: Харьковдекоммунизацияместная властьКернес
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