Кернес готовит почву для возвращения проспекту имени Жукова

Вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова вновь будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.

Источник: распоряжение городского головы Харькова Геннадия Кернеса от 20 января, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове".

Детали: Отдел по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды должен подготовить проект представления в горсовет о переименовании проспекта Григоренко, информационную справку о Жукове, а также обобщить замечания и предложения, поступивших в ходе общественного обсуждения.

Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города должен подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.

Контроль над выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

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