Кернес готовит почву для возвращения проспекту имени Жукова
Вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова вновь будет вынесен на сессии Харьковского горсовета.
Источник: распоряжение городского головы Харькова Геннадия Кернеса от 20 января, "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове".
Детали: Отдел по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды должен подготовить проект представления в горсовет о переименовании проспекта Григоренко, информационную справку о Жукове, а также обобщить замечания и предложения, поступивших в ходе общественного обсуждения.
Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города должен подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.
Контроль над выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.
Предыстория:
- В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
- Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
- 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги.
- В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
- 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- В июле были акции протеста против восстановления бюста Жукова.
- 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
- Харьковский горсовет подал апелляцию.
- 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
- В ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, и присвоения ему имени советского маршала Жукова.
- Согласно статистике, опубликованной на сайте горсовета 19 декабря 2019 года, предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.