В Харькове прошла акция протеста возле восстановленного памятника Жукову

Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли на акцию протеста под восстановленным бюстом Жукова с требованием убрать его.

Об этом сообщает "Громадське".

Активисты скандировали "Нет рекомунизации!", "Маршалу смерти место кладбище истории!", "Жуков кат, а не герой!".

«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 липня 2019 р.

"Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Но митинг прошел мирно", - говорится в сообщении.

Активисты заявили, что "не подвергнутся воздействию городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его провокаций против националистически настроенных харьковчан" и не будут снова сносить памятник, но свою позицию продолжат отстаивать.

Напомним: