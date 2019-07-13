В Харькове прошла акция протеста возле восстановленного памятника Жукову
Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли на акцию протеста под восстановленным бюстом Жукова с требованием убрать его.
Об этом сообщает "Громадське".
Активисты скандировали "Нет рекомунизации!", "Маршалу смерти место кладбище истории!", "Жуков кат, а не герой!".
«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 липня 2019 р.
"Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Но митинг прошел мирно", - говорится в сообщении.
Активисты заявили, что "не подвергнутся воздействию городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его провокаций против националистически настроенных харьковчан" и не будут снова сносить памятник, но свою позицию продолжат отстаивать.
Напомним:
- Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта, где в тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".
- 11 июля памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове вернули на место.
- Мэр Харькова Геннадий Кернесзаверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
- Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
- В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
- 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
- В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.
- Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
- 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.