В Харькове прошла акция протеста возле восстановленного памятника Жукову

616 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 00:46

Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли на акцию протеста под восстановленным бюстом Жукова с требованием убрать его.

Об этом сообщает "Громадське".

Активисты скандировали "Нет рекомунизации!", "Маршалу смерти место кладбище истории!", "Жуков кат, а не герой!".

"Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Но митинг прошел мирно", - говорится в сообщении.

Активисты заявили, что "не подвергнутся воздействию городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его провокаций против националистически настроенных харьковчан" и не будут снова сносить памятник, но свою позицию продолжат отстаивать.

Напомним:

  • Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта, где в тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".
  • 11 июля памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове вернули на место.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернесзаверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 
  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. 
  • Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ. 
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьков акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за восстановленного памятника Жукову 12 июля 2019, 15:16
В Харькове восстановили скандальный памятник Жукову 11 июля 2019, 09:19
Помощник полицейского устроил смертельное ДТП в Харькове 8 июля 2019, 11:34
Все новости
Главные новости
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца
Сытнику на трассе зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд – ГПУ
Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

психология

6 признаков, что человек на вас "запал" да еще три, что некстати "впадаете" вы

социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів