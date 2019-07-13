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В Харькове прошла акция протеста возле восстановленного памятника Жукову

Суббота, 13 июля 2019, 00:46

Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли на акцию протеста под восстановленным бюстом Жукова с требованием убрать его.

Об этом сообщает "Громадське".

Активисты скандировали "Нет рекомунизации!", "Маршалу смерти место кладбище истории!", "Жуков кат, а не герой!".

"Бюст защищала колонна полиции, возле постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Но митинг прошел мирно", - говорится в сообщении.

Активисты заявили, что "не подвергнутся воздействию городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его провокаций против националистически настроенных харьковчан" и не будут снова сносить памятник, но свою позицию продолжат отстаивать.

Напомним:

  • Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта, где в тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".
  • 11 июля памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове вернули на место.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернесзаверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 
  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. 
  • Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ. 
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Темы: Харьковакции
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