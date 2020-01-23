ОГП подписал подозрения для бывших нардепа и замминистра – источник

В Офисе генпрокурора подписали подозрения для екснардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллионов гривень.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: По его словам, вручить подозрения сейчас не могут, потому что фигуранты находятся за пределами Украины.

Как известно Украинской правде, Логвинский и Бернацкая поехали на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.

По информации Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Логвинский с сообщниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллиона гривень. Для реализации преступной схемы ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Всего, по данным следствия, к преступной схеме причастны 6 человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (предположительно Борис Бабин) и трое технических исполнителей и пособников.

Что было раньше: В среду бывший уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин заявил, что правоохранители пытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Предыстория:

Речь идет о так называемом "деле Золотого мандарина". В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривень. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотой мандарин ойл" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга на более чем 38 миллионов гривень.

"Золотой мандарин" предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на него согласился.

Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы" единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривень.

В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.

В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Уже в 2019 году глава САП Назар Холодницкий забрал дело "Золотого мандарина" у прокурора Сергея Козачины. По его словам, прокурор якобы затягивал расследование.

Однако, по словам источника УП, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.