Трамп первым из президентов США посетит марш за запрет абортов

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Четверг, 23 января 2020, 16:03

Президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Увидимся в пятницу... Большая толпа!"- написал Трамп, ретвитнув анонс "Марша за жизнь".

The New York Times отмечает, что свое сообщение Трамп сделал, когда в Сенате начались дебаты по делу его импичмента, и называет это жестом в поддержку евангелистов, которые являются ядром его консервативной базы.

Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, возможно, и были склонны присутствовать, но или по совету сотрудников, или по собственным ощущениям видели в этом слишком большой шаг и вместо этого демонстрировали свою поддержку менее заметными способами.

Дональд Трамп до сих пор выражал свою поддержку активистам за запрет абортов лишь косвенно, принимая некоторых участников марша в Белом доме.

"Европейская правда"

Темы: Трамп США


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