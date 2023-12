Трамп первым из президентов США посетит марш за запрет абортов

Президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Увидимся в пятницу... Большая толпа!"- написал Трамп, ретвитнув анонс "Марша за жизнь".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ