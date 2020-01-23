Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп первым из президентов США посетит марш за запрет абортов

Четверг, 23 января 2020, 15:03
Трамп первым из президентов США посетит марш за запрет абортов

Президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Увидимся в пятницу... Большая толпа!"- написал Трамп, ретвитнув анонс "Марша за жизнь".

The New York Times отмечает, что свое сообщение Трамп сделал, когда в Сенате начались дебаты по делу его импичмента, и называет это жестом в поддержку евангелистов, которые являются ядром его консервативной базы.

Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, возможно, и были склонны присутствовать, но или по совету сотрудников, или по собственным ощущениям видели в этом слишком большой шаг и вместо этого демонстрировали свою поддержку менее заметными способами.

Дональд Трамп до сих пор выражал свою поддержку активистам за запрет абортов лишь косвенно, принимая некоторых участников марша в Белом доме.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: