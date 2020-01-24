В деле Труханова появились еще 4 подозреваемых

Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в котором фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.

Источник: сайт Национального антикоррупционного бюро

Детали: Объявление подозрений произошло в пятницу, 24 января. Следствие считает этих лиц "фактическими организаторами и контролерами" преступной схемы.

Сообщается, что теперь общее количество подозреваемых по делу составляет 12 человек, 8 из которых, включая Труханова, являются обвиняемыми.

Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины.

Речь идет о:

- физлице, которое осуществляло фактический надзор за ООО "Девелопмент Элит" в схеме;

- двух физических лицах, которые координировали взаимодействием участников схемы;

- физическом лице-пособнице, представительнице группы лиц, которые имеют влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.

Как установило следствие, одесский градоначальник в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами Одессы на 92 млн грн.

Коррупционная схема, по мнению детективов, была реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает в ОРЛО.

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