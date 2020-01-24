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В деле Труханова появились еще 4 подозреваемых

Пятница, 24 января 2020, 17:05
В деле Труханова появились еще 4 подозреваемых

Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в котором фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.

Источник: сайт Национального антикоррупционного бюро

Детали: Объявление подозрений произошло в пятницу, 24 января. Следствие считает этих лиц "фактическими организаторами и контролерами" преступной схемы.

Сообщается, что теперь общее количество подозреваемых по делу составляет 12 человек, 8 из которых, включая Труханова, являются обвиняемыми.

Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины.

Речь идет о:

- физлице, которое осуществляло фактический надзор за ООО "Девелопмент Элит" в схеме;

- двух физических лицах, которые координировали взаимодействием участников схемы;

- физическом лице-пособнице, представительнице группы лиц, которые имеют влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.

Как установило следствие, одесский градоначальник в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами Одессы на 92 млн грн.

Коррупционная схема, по мнению детективов, была реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает в ОРЛО.

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Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Предыстория:

  • 9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
  • Вместе с Трухановым в завладении средств местного бюджета обвиняли: его заместителя Павла Вугельмана, главу комиссии по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, представителей фирм, причастных к продаже, Петра Загодиренко и Игоря Кравченко, оценщицу имущества Галину Богданову.
  • Суд решил, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатила в два раза. Поэтому не установлена вред, который мог нанести преступление.
  • Также отменили арест 92,659 миллионов гривен, которые находятся на счете фирмы-продавца "Девелопмент Элит" и были арестованы как вероятно незаконно заплаченные горсоветом.
  • Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на решение Малиновского суда.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы, остальных фигурантов – к 7-11.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • В то же время, Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать дело по настоящим контроллерам фирм, которые продавали Одессе здание "Краяна".

Украинская правда
Темы: ТрухановкриминалОдессаНАБУ
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