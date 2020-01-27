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Задержанный в ЕС фигурант дела Гандзюк изменил внешность – полиция

Понедельник, 27 января 2020, 15:13
Задержанный в ЕС фигурант дела Гандзюк изменил внешность – полиция

Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) идентифицировали по отпечаткам пальцев, внешность он изменил.

Источник: брифинг болгарской полиции, на который ссылается "Слидство.Инфо"

Детали: Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта - местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решаться вопрос о его экстрадиции.

 
Теперь Левин выглядит так...

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина). Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии и надеется на ускоренную процедуру, ведь в противном случае сроки могут занять годы.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.
  • С декабря 2018 года Алексей Левин находится в розыске.

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Темы: нападение на Гандзюк
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