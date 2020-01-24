Подозреваемого по делу Гандзюк Левина задержали в Болгарии
В Болгарии задержали организатора нападения на Катерину Гандзюк – Алексея Москаленко (Левина).
Источник: Офис генпрокурора, СБУ
Дословно: "Только работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк".
Прямая речь главы Службы безопасности Ивана Баканова: "Данное задержание – яркое подтверждение того, что окончательное расследование дела Катерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку".
Что было ранее: 20 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалов", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.
К сведению: Настоящая фамилия Левина – Москаленко, уроженец Херсона, 41 год. Член известного в области ОПГ "Москалов", ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко".
Левин был помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он постоянно игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
- 1 ноября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал "в ближайшие дни" обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.