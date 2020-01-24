Подозреваемого по делу Гандзюк Левина задержали в Болгарии

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Пятница, 24 января 2020, 21:35

В Болгарии задержали организатора нападения на Катерину Гандзюк – Алексея Москаленко (Левина).

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Дословно: "Только работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк".

Прямая речь главы Службы безопасности Ивана Баканова: "Данное задержание – яркое подтверждение того, что окончательное расследование дела Катерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку".

Что было ранее: 20 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалов", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

К сведению: Настоящая фамилия Левина – Москаленко, уроженец Херсона, 41 год. Член известного в области ОПГ "Москалов", ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко".

Левин был помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

Узнать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

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Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк


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