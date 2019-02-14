Труханов в 2017 году аннулировал свой российский паспорт через суд
Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.
Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.
Он, по иску самого Труханова, признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов и недействительными сами документы.
Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским.
Он говорит, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.
Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.
"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", – настаивал представитель чиновника.
Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.
Как пишет "Думская", ранее во время заседания суда по обвинению Труханова прокурор сообщил, что человеку, чьи паспортные данные совпадают с данными одесского мэра, выдавали паспорта в России, и документы были аннулированы из-за нарушения процедуры.
Первый свой паспорт этот человек получил в 2002 году в Дагестане, второй — в 2003-м в городе Сергиев Посад Московской области. В 2011-м он обратился с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.
"Являются ли одним лицом данные граждане – мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, – мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", – заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Напомним:
- Ранее прокуратура заявляла, что у Труханова может быть паспорт РФ с 2002 года и паспорт гражданина Греции с 2011 года.
- Позже журналисты публиковали доказательства того, что мэр Одессы или хотя бы имел российский паспорт.
- Согласно журналистскими расследованиями, у Труханова есть российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.
- Труханов утверждал, что у него есть только гражданство Украины.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.