Труханов в 2017 году аннулировал свой российский паспорт через суд

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Он, по иску самого Труханова, признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов и недействительными сами документы.

Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским.

Он говорит, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.

Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.

"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", – настаивал представитель чиновника.

Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.

Скриншот ЧАСТИ решения российского суда

Скриншот ЧАСТИ решения российского суда

Как пишет "Думская", ранее во время заседания суда по обвинению Труханова прокурор сообщил, что человеку, чьи паспортные данные совпадают с данными одесского мэра, выдавали паспорта в России, и документы были аннулированы из-за нарушения процедуры.

Первый свой паспорт этот человек получил в 2002 году в Дагестане, второй — в 2003-м в городе Сергиев Посад Московской области. В 2011-м он обратился с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

"Являются ли одним лицом данные граждане – мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, – мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", – заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Напомним: