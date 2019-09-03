В партии Медведчука думают обжаловать снятие неприкосновенности в КС

Источник: комментарии депутатов от "ОПЗЖ" Василия Нимченко и Виктора Черного в кулуарах Верховной Рады

Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" предполагают, что обжалуют снятие неприкосновенности с депутатов в Конституционном суде.

Василий Нимченко: "Будем (оспаривать – УП). Думаю, на следующей неделе".

Виктор Черный: "Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании – УП) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет".

Детали: Депутаты от "ОПЗЖ" утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, по словам Нимченко, проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан.

В свою очередь, депутат Черный не стал уточнять, какие именно нормы были нарушены во время голосования, отметив, что их было много, но "простой человек этого не поймет".

Что было раньше: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности народных депутатов. Решение поддержали 373 народных депутата. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

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