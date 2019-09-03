В партии Медведчука думают обжаловать снятие неприкосновенности в КС
Источник: комментарии депутатов от "ОПЗЖ" Василия Нимченко и Виктора Черного в кулуарах Верховной Рады
Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" предполагают, что обжалуют снятие неприкосновенности с депутатов в Конституционном суде.
Василий Нимченко: "Будем (оспаривать – УП). Думаю, на следующей неделе".
Виктор Черный: "Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании – УП) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет".
Детали: Депутаты от "ОПЗЖ" утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, по словам Нимченко, проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан.
В свою очередь, депутат Черный не стал уточнять, какие именно нормы были нарушены во время голосования, отметив, что их было много, но "простой человек этого не поймет".
Что было раньше: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности народных депутатов. Решение поддержали 373 народных депутата. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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История вопроса:
- Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
- После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
- 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.
- Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагал отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
- В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
- Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
- 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
- 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
- 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
- Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
- Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
- В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.
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