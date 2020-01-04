ООС: формирования РФ 3 раза нарушили "режим тишины"

193 просмотра
Суббота, 4 января 2020, 07:10

3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет".

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 4 вражеских обстрела, без потерь 3 января 2020, 07:33
ООС: формирования Российской Федерации осуществили 3 обстрела 2 января 2020, 07:16
В Новый год на Донбассе не стреляли — ООС 1 января 2020, 07:14
Все новости
Главные новости
В Ираке зафиксированы новые воздушные атаки
Рада может принять земельную реформу уже 14 января – советник премьера
В Раду подан окончательный законопроект о рынке земли: что он предусматривает
Зеленский получил 4,8 миллиона гривен от "Квартала 95"
Все новости
Истории успеха

Не бойтесь учиться за границей: истории и советы Анны Новосад, Ивана Примаченко и Галины Герасим

Опыт

История эквадорца, который 7 лет живет в Украине

семья

Хорошо, бабушка и дедушка, балуйте моих детей. Я не против – опыт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів