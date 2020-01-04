ООС: формирования РФ 3 раза нарушили "режим тишины"
3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет".