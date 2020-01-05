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Туск: Путин хочет дезинтеграции ЕС и НАТО

Воскресенье, 5 января 2020, 14:48
Туск: Путин хочет дезинтеграции ЕС и НАТО

По мнению бывшего главы Европейского совета и нынешнего главы Европейской народной партии Дональда Туска, целью президента РФ Владимира Путина является дезинтеграция Европейского союза и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Туск выразил в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

По словам Туска, Путин стремится добиться дезинтеграция Европейского союза и НАТО.

В этом проекте у него есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты. Все три категории можно найти в PiS (партии власти Польши - Ред.)", - добавил он.

"Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - добавил Туск.

Отвечая на вопрос о России в контексте обвинений Путина против Польши о ее совместной ответственности за начало Второй мировой войны и Холокост, Туск отметил, что "прямой причиной усиления пропаганды со стороны Кремля является годовщина освобождения Освенцима и окончания Второй мировой войны".

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Темы: ПутинЕСНАТОПольша
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