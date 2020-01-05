Иран вызвал посла после угроз Трампа: "Это напоминает монгольское вторжение"

Иран вызвал в воскресенье швейцарского посла Маркуса Лейтнера, представляющего интересы США в Тегеране, выражая протест против заявлений президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство MEHR.

Дипломату вручили официальную ноту протеста из-за субботних твитов Дональда Трампа, в которых президент США пригрозил ударами против 52 иранских объектов.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "враждебные, угрожающие и оскорбительные заявления президента США никоим образом не приемлемы, и они полностью нарушают международное право".

Ссылаясь на угрозы Трампа о нацеливании на иранские культурные объекты, он отметил: "Такая угроза напоминает монгольское вторжение или действия террористических и преступных группировок в уничтожении культурных и исторических объектов и считается военным преступлением и другим нарушением международного права".

"От имени иранского правительства и народа, Исламская республика Иран, вдобавок ко всем политическим и правовым мерам, сохраняет за собой неоспоримое право отвечать на убийство мученика Касема Сулеймани в подходящее время", - добавил он.

Посол Швейцарии заявил, что он как можно быстрее доставит это сообщение чиновникам США.

Сулеймани был архитектором влияния Ирана на Ближнем Востоке, он считался вторым по влиятельности человеком страны. Его убийство ознаменовало значительную эскалацию между Ираном и США.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который имел тесные личные отношения с Сулеймани, предупредил о "жестокой мести". Аналитики заявили, что Иран может осуществить кибератаки против США или традиционные атаки на цели США или их интересы на Ближнем Востоке.

Президент Трамп, который санкционировал убийство Сулеймани, заявил, что США готовы ударить по 52 мишеням, "важных для Ирана и иранской культуры".