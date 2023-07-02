Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 20:19
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
флаг Ирана, фото Pixabay

Ожидается, что Великобритания и другие европейские государства объявят о планах впервые нарушить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года, поскольку страны не собираются отменять санкции против Тегерана по использованию ракет.

Об этом утверждает издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались в соглашении – даже несмотря на то, что Иран ответил на выход США нарушением согласованных лимитов по качеству и количеству обогащенного урана. 

Реклама:

Дипломаты ЕС и Великобритании объяснили свои намерения отойти от соглашения тем, что Иран сам нарушил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Также они приводят в качестве аргумента то, что Иран предоставил России беспилотники для использования во время ее вторжения в Украину. Кроме того, дипломаты говорят о возможной передаче России иранских баллистических ракет в будущем.

Ядерное соглашение 2015 года включало ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом, но тогда, в 2015 году, не предполагалось, что соглашение будет настолько широко нарушаться. 

Соглашение ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

ВИДЕО ДНЯ

Срок действия санкций ЕС истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года. Санкции "призвали" Иран не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Санкции также запрещают кому-либо покупать у Ирана или продавать ему или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Будущее соглашения находится под вопросом после переговоров в Омане между США и Ираном, на которых Иран согласился не обогащать уран более 60% в обмен на освобождение Западом миллиардов замороженных средств, а также некоторых американских заключенных, содержащихся в Тегеране.

Государственный департамент США заявил, что никакой сделки не предвидится, но переговоры были омрачены тем, что специальный посланник США Роб Мелли был отстранен от работы без сохранения заработной платы из-за возможного злоупотребления конфиденциальной информацией. 

В конце июня источники агентства Reuters сообщали, что европейские дипломаты сообщили властям Ирана о намерении ЕС сохранить санкции в рамках ядерной сделки.

Суть этой сделки, которую Иран заключил с Британией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Францией, заключалась в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение расщепляющегося материала для создания бомбы в обмен на освобождение от экономических санкций.

Поскольку это соглашение фактически мертво, отношения Ирана с Западом ухудшились за последний год, что заставило Вашингтон и его союзников искать пути деэскалации напряженности.

Темы: Иранядерное оружиеВеликобританияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Иран
Иран "отсудил" у США $330 млн за подготовку переворота в 1980 году
Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства
США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: