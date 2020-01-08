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Гончарук объяснил, почему правительство ранее не запретило летать над Ираном

Среда, 8 января 2020, 12:57
Гончарук объяснил, почему правительство ранее не запретило летать над Ираном

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ранее не было оснований принимать решение о прекращении полетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, несмотря на напряженную ситуацию вокруг этой страны.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука

Прямая речь: "Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут. Сейчас, в результате произошедшего мы приняли решение, что до выяснения обстоятельств, того, что на самом деле там произошло, украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана"

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Что было раньше: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.

Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту имени Хомейни в столице Иране садились и взлетали самолеты международных, в том числе европейских авиакомпаний.

Напомним:

  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

  • 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.
  • В ночь перед катастрофой Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракским базам, где располагаются американские военные.
  • После этого американское Федеральное управление авиации (FAA) ограничило полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранКабинет министровавиа
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