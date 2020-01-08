Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поймала за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с высотки в Луцке

Среда, 8 января 2020, 21:40
Поймала за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с высотки в Луцке

Девушка, пытаясь спасти подругу, выпала вместе с ней с балкона 7-го этажа многоэтажки в Луцке.

Источник: сайт полиции Волынской области

Детали: Предварительно установлено, что двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала балансировать на перилах. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 (с отметкой несчастный случай) УК.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеВолынская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
чрезвычайное происшествие
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
На Кураховской ТЭС, где обвалились конструкции здания, удалось запустить один блок
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: