Поймала за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с высотки в Луцке

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Среда, 8 января 2020, 22:40

Девушка, пытаясь спасти подругу, выпала вместе с ней с балкона 7-го этажа многоэтажки в Луцке.

Источник: сайт полиции Волынской области

Детали: Предварительно установлено, что двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала балансировать на перилах. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 (с отметкой несчастный случай) УК.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Волынская область


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