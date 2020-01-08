Поймала за ноги, но выпала следом: две девушки сорвались с высотки в Луцке
Среда, 8 января 2020, 21:40
Девушка, пытаясь спасти подругу, выпала вместе с ней с балкона 7-го этажа многоэтажки в Луцке.
Источник: сайт полиции Волынской области
Детали: Предварительно установлено, что двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала балансировать на перилах. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.
В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 (с отметкой несчастный случай) УК.
Украинская правда