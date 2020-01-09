Президент Владимир Зеленский в 3 часа ночи собрал совещание касательно катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского началась рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран)."

Детали: В совещании принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Планируется, что Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации относительно авиакатастрофы.

Что предшествовало: Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

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