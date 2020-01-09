Зеленский в обращении по авиакатастрофе: Это не тема для хайпа
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования погибшим в катастрофе самолета МАУ и пообещал детальное и независимое расследование причин трагедии.
Источник: Офис президента
Прямая речь: "Утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.
Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
Детали: Президент подчеркнул, что государство окажет помощь семьям погибших украинцев.
По его словам, борт с украинскими специалистами, который уже прибыл в Иран, вскоре отправится на место падения самолета. Украинская сторона надеется, что указанных специалистов включат к работе комиссии по расследованию, в частности к расшифровке "черных ящиков".
"И я прошу всех – особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, – воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий", – сказал Зеленский.
И добавил: "Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость."
Также Зеленский посетил аэропорт "Борисполь" чтобы почтить память жертв катастрофы.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета. На ней он заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране. Сейчас отрабатывается несколько версий причин падения самолета, проводится работа с родственниками погибших и происходит сбор ДНК для идентификации тел. 9 января в Украине объявлен день траура.
Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
- По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.