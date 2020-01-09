Авиакатастрофа в Иране: Зеленскому отчитались о ходе расследования
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Четверг, 9 января 2020, 19:55
Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
Источник: сайт президента
Детали: Зеленскому доложили, что сейчас происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.
На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали.
Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.
Украинская правда
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