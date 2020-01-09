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Авиакатастрофа в Иране: Зеленскому отчитались о ходе расследования

Четверг, 9 января 2020, 18:55
Авиакатастрофа в Иране: Зеленскому отчитались о ходе расследования

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленскому доложили, что сейчас происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.

 

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали.

Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Украинская правда
Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИранЗеленский
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