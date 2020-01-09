Авиакатастрофа в Иране: Зеленскому отчитались о ходе расследования

2847 просмотров
Четверг, 9 января 2020, 19:55

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленскому доложили, что сейчас происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.

 

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали.

Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Украинская правда
Темы: авиа катастрофы Иран Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Самолет МАУ сбила иранская ракета производства РФ – источники в спецслужбах США 9 января 2020, 19:13
Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность 9 января 2020, 18:39
Пограничники задержали самолет, возивший контрабанду в ЕС 9 января 2020, 18:04
Все новости
Главные новости
Самолет МАУ сбила иранская ракета производства РФ – источники в спецслужбах США
Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность
СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ
Источники в западных спецслужбах опровергли версию о сбитом самолете МАУ, у СНБОУ есть 7 версий
Все новости
мнение

37°C – уже не нормальная температура тела

Объясняем

Австралийские пожары – норма или катастрофа?

улыбнитесь!

Если бы собаки вышли на протест. 8 очень смешных фото

Поиск по сайту
Архив
Весь архів