Пашинского выпустили из СИЗО
Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
Источник: "Интефакс-Украина" из зала суда
Детали: Такое решение принял Киевский апелляционный суд, который изменил предыдущую меру пресечения Пашинскому в виде ареста.
Экс-нардепу выбрали круглосуточный домашний арест.
Соответствующее решение суд вынес на заседании в среду, удовлетворив ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура.
В частности, экс-депутату запретили покидать дом в селе Хотов Васильковского района Киевской области.
Кроме того, на него были возложены обязательства до 3 февраля 2020 года не общаться с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт, носить электронное средство контроля (электронный браслет) и прибывать по первому требованию.
Отмечается, что суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.
Что было раньше: 29 ноября Печерский районный суд Киева продлил Пашинскому меру пресечения в виде ареста до 29 января 2020 года.
Предыстория:
- Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбес участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражейбез права внесения залога.
- Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти.
- Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел.