Оккупанты в Крыму потратят минимум полмиллиарда долларов на развитие системы водоснабжения, в которой они нуждаются после перекрытия канала с материковой Украины.

Источник: материал "Украинской правды" "Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов"

Детали: После оккупации в Крыму приняли "План первоочередных мероприятий" для обеспечения основных потребностей населения.

Там предусмотрены экстренные методы: в основном ремонты и реконструкции водоводов, водозаборов, перекидывание стоков в дефицитные районы, бурение скважин.

На исполнение этого плана заложили 2,6 миллиарда рублей в 2014 году и 187 миллионов в 2015 году. Вместе это около 77,7 миллионов долларов.

Позже оккупанты начали строить систему водоснабжения восточного Крыма, в том числе трех водозаборов из артезианских скважин: Нежинского, Просторненського и Новогригорьевского. Только в 2014 году на эти работы выделили 16,1 миллиона долларов.

Построенные водозаборы должны объединить со опустошенным Северо-Крымским каналом. Это соединение до сих пор продолжается, до начала работ его стоимость оценивали примерно в 322 млн долларов.

Примерно на такой же порядок сумм рассчитывает оккупационная власть в еще одном проектов – реконструкции Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было резервным источником водоснабжения Севастополя и Симферополя.

До оккупации Крыма около 85% его водных потребностей обеспечивал Северо-Крымский канал, который поставлял воду с материковой Украины, из Днепра. За это Крым платил 0,6 копейки за кубометр.

От перекрытия канала в 2014 году больше всего пострадало сельское хозяйство на полуострове. В частности, объемы воды, которые шли на орошение земель, уменьшились с 520,7 млн кубометров в 2013 году до 13 млн – в 2015 году. Площадь орошаемых земель уменьшилась с 140 тыс. гектаров до 11 тысяч.

В то же время, Крым способен обеспечить хозяйственно-питьевые нужды населения и без канала. Количество воды, используемой людьми, как до так и после оккупации составляет примерно 101-105 млн м³ в год, то есть около 52-54 м³ на человека.

Половину воды в Крыму использует промышленность. Объемы, выделяемые на эту сферу, не сократились после оккупации. Крупнейшими потребителями являются "Крымский содовый завод" и "Титановые Инвестиции" из группы олигарха Дмитрия Фирташа.

Больше о перекрытия подачи воды в Крым и последствиях для оккупантов читайте в материале УП "Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов"

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