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Крим без дніпровської води: витрати окупантів перевалюють за $0,5 млрд

Середа, 19 лютого 2020, 14:18
Крим без дніпровської води: витрати окупантів перевалюють за $0,5 млрд

Окупанти у Криму витратять щонайменше півмільярда доларів на розбудову системи водопостачання, якої вони потребують після перекриття каналу з материкової України.

Джерело: матеріал "Української правди" "Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів"

Деталі: Після окупації в Криму ухвалили "План першочергових заходів" для забезпечення основних потреб населення.

Там передбачені екстрені методи: переважно ремонти і реконструкції водоводів, водозаборів, перекидання стоків у дефіцитні райони, буріння свердловин. 

На виконання цього плану заклали 2,6 мільярда рублів у 2014 році та 187 мільйонів у 2015 році. Разом це близько 77,7 мільйонів доларів.

Пізніше окупанти розпочали розбудовувати систему водозабезпечення східного Криму, зокрема трьох водозаборів з артезіанських свердловин: Ніжинського, Просторненського і Новогригорівського. Лише 2014 року на ці роботи виділили 16,1 мільйона доларів.

Збудовані водозабори мають поєднати зі спустошеним Північно-Кримським каналом. Це з'єднання досі триває, до початку робіт його вартість оцінювали приблизно у 322 млн доларів. 

Приблизно на такий самий порядок сум розраховує окупаційна влада в ще одному проєкті – реконструкції Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було резервним джерелом водопостачання Севастополя і Сімферополя.

До окупації Криму близько 85% його водних потреб забезпечував Північно-Кримський канал, який постачав воду з материкової України, з Дніпра. За це Крим платив 0,6 копійки за кубометр

 

Від перекриття каналу у 2014 році найбільше постраждало сільське господарство на півострові. Зокрема, об'єми води, які йшли на зрошення земель, зменшились з 520,7 млн кубометрів у 2013 році до 13 млн – у 2015. Площа зрошуваних земель зменшилась з 140 тис. гектарів до 11 тисяч.

 

Водночас, Крим здатний забезпечити господарсько-питні потреби населення і без каналу. Кількість води, яку використовують люди, як до так і після окупації становить приблизно 101–105 млн м³ на рік, тобто близько 52-54 м³ на людину.

Половину води в Криму використовує промисловість. Об’єми, що виділяються на цю сферу, не скоротились після окупації. Найбільшими споживачами є "Кримський содовий завод" і "Титанові Інвестиції" з групи олігарха Дмитра Фірташа.

 

Більше про перекриття постачання води в Крим та наслідки для окупантів читайте в матеріалі УП "Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів"

Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Пізніше Арахамія вибачився за свої слова і сказав, що вони були вирвані з контексту.
  • Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
  • Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Українська правда

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