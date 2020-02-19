Окупанти у Криму витратять щонайменше півмільярда доларів на розбудову системи водопостачання, якої вони потребують після перекриття каналу з материкової України.

Джерело: матеріал "Української правди" "Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів"

Деталі: Після окупації в Криму ухвалили "План першочергових заходів" для забезпечення основних потреб населення.

Там передбачені екстрені методи: переважно ремонти і реконструкції водоводів, водозаборів, перекидання стоків у дефіцитні райони, буріння свердловин.

На виконання цього плану заклали 2,6 мільярда рублів у 2014 році та 187 мільйонів у 2015 році. Разом це близько 77,7 мільйонів доларів.

Пізніше окупанти розпочали розбудовувати систему водозабезпечення східного Криму, зокрема трьох водозаборів з артезіанських свердловин: Ніжинського, Просторненського і Новогригорівського. Лише 2014 року на ці роботи виділили 16,1 мільйона доларів.

Збудовані водозабори мають поєднати зі спустошеним Північно-Кримським каналом. Це з'єднання досі триває, до початку робіт його вартість оцінювали приблизно у 322 млн доларів.

Приблизно на такий самий порядок сум розраховує окупаційна влада в ще одному проєкті – реконструкції Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було резервним джерелом водопостачання Севастополя і Сімферополя.

До окупації Криму близько 85% його водних потреб забезпечував Північно-Кримський канал, який постачав воду з материкової України, з Дніпра. За це Крим платив 0,6 копійки за кубометр

Від перекриття каналу у 2014 році найбільше постраждало сільське господарство на півострові. Зокрема, об'єми води, які йшли на зрошення земель, зменшились з 520,7 млн кубометрів у 2013 році до 13 млн – у 2015. Площа зрошуваних земель зменшилась з 140 тис. гектарів до 11 тисяч.

Водночас, Крим здатний забезпечити господарсько-питні потреби населення і без каналу. Кількість води, яку використовують люди, як до так і після окупації становить приблизно 101–105 млн м³ на рік, тобто близько 52-54 м³ на людину.

Половину води в Криму використовує промисловість. Об’єми, що виділяються на цю сферу, не скоротились після окупації. Найбільшими споживачами є "Кримський содовий завод" і "Титанові Інвестиції" з групи олігарха Дмитра Фірташа.

Більше про перекриття постачання води в Крим та наслідки для окупантів читайте в матеріалі УП "Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів"

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