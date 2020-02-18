На рассвете 18 февраля боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, сейчас – режим "тишины", чтобы забрать погибших с обеих сторон.

Источник: брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба Руслана Хомчака, к которому ненадолго присоединился и президент Владимир Зеленский

Прямая речь Хомчака: "После 5 утра незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированной бригады... Около 5:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты на промежутке от Новотошковское до Желобка.

Силами подразделений этих двух бригад атака отбита. Завязался бой на наблюдательном пункте "Баня" 72-й ОМБр.

Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо... По состоянию на этот момент (12:40) бой завершен.

С 10 часов противник запросил режим "тишины".

Потери наши: один погиб, трое раненых и трое контуженных. Раненым оказывают помощь.

Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших.

По нашим данным, потери противника подтвержденные: 4 погибли, 6 раненых".

Дополняется…