Представитель МВД намекнул на след СБУ в убийстве Шеремета – слив переписки

Бывшая пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук опубликовала переписку с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко об убийстве журналиста УП Павла Шеремета, где Шевченко якобы отмечает, что "опера-контрики накосячили" и "втянули ребят в мокрое".

Источник: пост Мазурчук в Facebook, комментарий Шевченко УП, видео на YouTube Андрея Портнова

скриншот со страницы Мазурчук

Детали: Мазурчук опубликовала переписку с Шевченко после того, как 1 февраля бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал ее телефонный разговор с подозреваемой по делу Шеремета Юлией Кузьменко, где они обсуждают возможное расформирование 5 управления Департамента контрразведки СБУ.

Портнов отмечал, что Мазурчук является женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1 отдела 5 управления Департамента контрразведки СБУ.

В переписке с Шевченко 1 февраля она обвинила следователей в сливе информации Портнову, на что Шевченко ответил, что не знает, "где и что берет Портнов".

Пресс-секретарь МВД также называет Павла Шеремета "русским агентом". Следует отметить, что у Шевченко с Шереметом была личная неприязнь из-за рейдерского захвата канала ТВi в 2013 году, гендиректором которого стал Шевченко.

Прямая речь Шевченко из переписки: "Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать – какого черта? Сами бы свое черное и расследовали бы – переквалифицировали на 258 теракт и вперед. Так нет же, пусть менты мучаются и получают от журналистов пиздюлей за нераскрытое дело Шеремета, а мы Буче и Пуме будем рассказывать, как надо молчать по-партизански".

"Пусть Юля и Андрей честно все расскажут, кто их надоумил и под каким соусом мочкануть этого русского агента Шеремета, будь он неладен и все. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут работать".

Детали: "Украинская правда" попросила Шевченко прокомментировать опубликованную переписку с Мазурчук, на что он ответил: "Нет, не прокомментирую никак".

Мазурчук также обнародовала предварительную переписку с Шевченко за конец декабря 2019 и января 2020 года относительно обнародованного МВД разговора с Юлией Кузьменко в отношении детей Маруси Звиробий.

Шевченко уверяет Мазурчук, что ее разговор с Кузьменко - "чисто характеризующий признак подозреваемой, а не признак планирования преступления", хотя назвал разговоры циничными.

В январе Мазурчук также возмущалась в переписке, что ее вызывают на допрос.

В то же время на вопрос УП, почему она обнародовала переписку только сейчас, Мазурчук ответила: "Я не имею привычки сливать переписку. Просто слить личный разговор - это было днище. Поэтому я и отреагировала".

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