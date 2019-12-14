Печерский райсуд Киева арестовал АТОшника Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Применить к подозреваемому Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2019".

Прямая речь Антоненко: "В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье...

Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить ...

Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками.

У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там.

Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками.

И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...

Я буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время, что на вызовы, на допросы, на любые требования...

Хотел бы отметить. Людей, которые якобы указанные в том группировке, там есть люди, с которыми я просто не знаком, не знаю об их существовании – Дугарь (подозреваемая Яна Дугарь – УП)".

Андрей Антоненко в суде фото: соня лукашова

Детали: Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте.

В свою очередь, защита просила не арестовывать Антоненко. Адвокаты считали, что суд вообще не должен применять меру пресечения и просили о любом более мягком варианте, чем арест.

В начале заседания прокурор приобщил к материалам дела документы об изъятии в доме Антоненко деталей взрывчатки.

Защита предоставила суду награды АТОшника и характеристики на него. В частности, о готовности взять Антоненко на поруки заявили музыкант Сашко Положинский, депутат Яна Зинкевич.

Что было раньше: Следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.

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