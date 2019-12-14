Печерский райсуд Киева арестовал АТОшника Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Применить к подозреваемому Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2019".

Детали: Таким образом, судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В свою очередь, защита просила не арестовывать Антоненко. Адвокаты считали, что суд вообще не должен применять меру пресечения и просили о любом более мягком варианте, чем арест.

В начале заседания прокурор приобщил к материалам дела документы об изъятии в доме Антоненко деталей взрывчатки.

Защита предоставила суду награды АТОшника и характеристики на него.

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