Дело Шеремета: Суд арестовал Антоненко - предполагаемого организатора убийства
Печерский райсуд Киева арестовал АТОшника Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: "Украинская правда"
Прямая речь: "Применить к подозреваемому Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2019".
Прямая речь Антоненко: "В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье...
Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить ...
Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками.
У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там.
Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками.
И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...
Я буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время, что на вызовы, на допросы, на любые требования...
Хотел бы отметить. Людей, которые якобы указанные в том группировке, там есть люди, с которыми я просто не знаком, не знаю об их существовании – Дугарь (подозреваемая Яна Дугарь – УП)".
Детали: Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте.
В свою очередь, защита просила не арестовывать Антоненко. Адвокаты считали, что суд вообще не должен применять меру пресечения и просили о любом более мягком варианте, чем арест.
В начале заседания прокурор приобщил к материалам дела документы об изъятии в доме Антоненко деталей взрывчатки.
Защита предоставила суду награды АТОшника и характеристики на него. В частности, о готовности взять Антоненко на поруки заявили музыкант Сашко Положинский, депутат Яна Зинкевич.
Что было раньше: Следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.
- Суд арестовал Кузьменко, а Дугарь отправил под домашний арест.