Подозреваемую в минировании авто Шеремета Кузьменко арестовали

Печерский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемой по делу Шеремета волонтера и детского хирурга в "Охматдете" Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.

Источник: судья Сергей Вовк

Прямая речь: "Применить относительно Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года".

Адвокат подозреваемой заявил, что обязательно будут подавать апелляцию.

На начало заседания суда пришла также волонтер Маруся Зверобой, которую, по данным следствия подозреваемая с соратниками рассматривали как следующую "сакральную жертву" нового режима.

Адвокат Владислав Добош сообщил, что взять на поруки Кузьменко выразили желание ряд врачей и военных медиков, а также депутат Киевсовета (фракция "Свобода") Владимир Назаренко, нардеп 9 созыва "Евросолидарности" Роман Величкович, также нардепы 8 созыва Наталья Веселова и Оксана Корчинская. Всего более 10 человек.

Адвокат заявил отвод судье Сергею Вовку, который отказал адвокату в заслушивании свидетелей, которые по словам защиты, могут доказать непричастность ее к делу об убийстве Шеремета (один из них – бывший муж Кузьменко). Однако это ходатайство суд не удовлетворил.

Добош назвал доказательства следствия ничтожными. Он отметил, что в экспертизе, предоставленной следствием, не фигурирует фамилия Кузьменко, а упоминаются лишь "Особа 1" и "Особа 2", причем указано, что портретное сходство между ними не доказано.

Адвокат долго анализировал каждое предложение текста подозрения.

Сама Кузьменко в суде просила дать слово тем, кто хочет взять ее на поруки. Она просила, чтобы все видеокамеры из больницы сохранили записи.

Также она настаивала, чтобы ей провели "все возможные исследования, которые могут помочь следствию: антропометрические исследования, ДНК, полиграф".

Кузьменко хочет, чтобы все это проводили в присутствии прессы и общественности и подытожила, что ей бояться нечего, и что она имеет на это право.

Что было раньше: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.

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