Подозреваемую в минировании авто Шеремета Кузьменко арестовали
Печерский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемой по делу Шеремета волонтера и детского хирурга в "Охматдете" Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.
Источник: судья Сергей Вовк
Прямая речь: "Применить относительно Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года".
Адвокат подозреваемой заявил, что обязательно будут подавать апелляцию.
На начало заседания суда пришла также волонтер Маруся Зверобой, которую, по данным следствия подозреваемая с соратниками рассматривали как следующую "сакральную жертву" нового режима.
Адвокат Владислав Добош сообщил, что взять на поруки Кузьменко выразили желание ряд врачей и военных медиков, а также депутат Киевсовета (фракция "Свобода") Владимир Назаренко, нардеп 9 созыва "Евросолидарности" Роман Величкович, также нардепы 8 созыва Наталья Веселова и Оксана Корчинская. Всего более 10 человек.
Адвокат заявил отвод судье Сергею Вовку, который отказал адвокату в заслушивании свидетелей, которые по словам защиты, могут доказать непричастность ее к делу об убийстве Шеремета (один из них – бывший муж Кузьменко). Однако это ходатайство суд не удовлетворил.
Добош назвал доказательства следствия ничтожными. Он отметил, что в экспертизе, предоставленной следствием, не фигурирует фамилия Кузьменко, а упоминаются лишь "Особа 1" и "Особа 2", причем указано, что портретное сходство между ними не доказано.
Адвокат долго анализировал каждое предложение текста подозрения.
Сама Кузьменко в суде просила дать слово тем, кто хочет взять ее на поруки. Она просила, чтобы все видеокамеры из больницы сохранили записи.
Также она настаивала, чтобы ей провели "все возможные исследования, которые могут помочь следствию: антропометрические исследования, ДНК, полиграф".
Кузьменко хочет, чтобы все это проводили в присутствии прессы и общественности и подытожила, что ей бояться нечего, и что она имеет на это право.
Что было раньше: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
По версии правоохранителей, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине
- Судя по подозрению Кузьменко, следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
- Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
- Для убийства Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.