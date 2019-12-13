Подозреваемую по делу Шеремета отправили под домашний арест

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

Источник: заседание Печерского районного суда Киева 12 декабря

Прямая речь судьи Сергея Вовка: "Ходатайство следователя удовлетворить. Применить относительно Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства по адресу: Новомосковск (Днепропетровской области...) сроком до 08.02.2020".

Детали: Дугарь обязана прибывать к прокурору и суду по первому требованию, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в органы государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу.

Постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней.

Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста.

По версии следствия, организатором преступления был АТОшник Андрей Антоненко. Он создал организованную группу в составе Юлии Кузьменко, Дугарь и другими "неустановленными расследованием лицами".

Мотивом преступления прокурор назвал "ультранационаластични взгляды" Антоненко, который "хотел привлечь внимание к определенным политическим убеждениям".

Обвинение ходатайствовало о закрытом режиме заседания, ссылаясь на статью 27 УПК (гласность и открытость судебного производства и полная фиксация техническими средствами судебного заседания и процессуальных действий). После небольшой паузы судья в удовлетворении ходатайства отказал.

Защищали в суде Дугарь адвокаты Виталий Коломиец и Николай Ореховский. Адвокаты были против закрытого заседания.

Следствие считает, что Дугарь якобы фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".

Адвокаты девушки настаивали на том, что с 16 июня до 13 июля 2019 года Дугарь не было в Украине, о чем свидетельствуют отметки в ее загранпаспорте и авиабилеты. По словам адвоката, следователи для фотоекспертизы использовали фото якобы Дугарь, которое сделали 11 июля 2019 года, но в это время ее не могли зафиксировать в Украине.

Также, адвокаты заявили, что с 03.06.16 по 26.09.16 года она находилась на территории военной части военного госпиталя.

Дугарь задержали 12 декабря во Львове и привезли в Киев. По словам ее адвоката, девушка ночевала в машине с тремя следователями. Сама Дугарь от комментариев воздержалась.

Нардепы "Евросолидарности" Яна Зинкечич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и экс-нардеп Оксана Корчинская заявили о готовности взять Дугарь на поруки.

На записях телефонных разговоров, которое представило следствие 12 января, Дугарь рассказывала знакомым об обысках, которые, к радости девушки, прошли не по ее месту жительства, а по месту прописки.

Справка: Дугарь - 26-летняя участница АТО из Днепропетровской области. Она училась на медицинском факультете в Полтаве. В 2015 году попала на службу через военкомат в Старом Самборе.

На фронте была медсестрой парашютно-десантного батальона.

За участие в боевых действиях Дугарь получила несколько наград, среди которых "За мужество" III степени и медаль "За оборону Авдеевки".

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Другие подозреваемые по делу Владислав и Инна Грищенки сейчас находятся под арестом по подозрению в "покушении на убийство" Ивано-Фракивського криминального авторитета.

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