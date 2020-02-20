МВД: Эвакуированных из Китая повезут в Новые Санжары на Полтавщине

Министерство внутренних дел сообщает, что украинцев, эвакуированных из Китая, доставят на обсервацию в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Источник: сайт МВД, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области".

Детали: Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации "с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности".

В МВД отметили, что "все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных" на этом объекте или нарушение режима их обсервации "будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба".

В министерстве также заверили, что "угрозы здоровью граждан отсутствуют" и призвали украинцев не поддаваться на провокации и не нарушать закон.

В ГСЧС сообщили, что для перевозки эвакуированных из китайского города Ухань граждан подготовили 7 автобусов и привлекли 33 спасателя.

Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку. После этого самолёт полетит в Харьков.

Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: