МВД: Эвакуированных из Китая повезут в Новые Санжары на Полтавщине
Министерство внутренних дел сообщает, что украинцев, эвакуированных из Китая, доставят на обсервацию в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Источник: сайт МВД, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области".
Детали: Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации "с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности".
В МВД отметили, что "все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных" на этом объекте или нарушение режима их обсервации "будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба".
В министерстве также заверили, что "угрозы здоровью граждан отсутствуют" и призвали украинцев не поддаваться на провокации и не нарушать закон.
В ГСЧС сообщили, что для перевозки эвакуированных из китайского города Ухань граждан подготовили 7 автобусов и привлекли 33 спасателя.
Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку. После этого самолёт полетит в Харьков.
Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.
На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Сейчас жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области устроили протест против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.
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Предыстория:
- 19 февраля в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.
- Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.
- После обеда 19 февраля самолет приземлился в Ухане.
- Во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.