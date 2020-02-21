МОЗ об условиях украинцев в Новых Санжарах: Не пятизвездочный отель

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что условия, в которые поселили всех эвакуированных из Китая, действительно, не соответствуют стандартам пятизвездочного отеля, но у них есть горячее питание.

Источник: заявление Коваля с трибуны парламента 21 февраля

Прямая речь Коваля: "Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле...

Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Питание готовится не в этом санатории...

Пищу принимают люди из одноразовой посуды, которая после этого собирается и после обеззараживания утилизируется.

Канализационная система является отдельной, как и водоснабжение. Обработка сточных вод происходит так же как и в инфекционных больницах во время усиленного режима".

Детали: По его словам, в Украине подготовили сразу несколько мест для эвакуации людей из Китая, однако их не разглашали для предупреждения распространения панических настроений.

Коваль добавил, что сейчас Минздрав коммуницирует с Красным крестом, чтобы обеспечить людей психологической помощью и привлечь психологов.

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