МОЗ про умови українців у Нових Санжарах: Не п’ятизірковий готель
Заступник Міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що умови, у які поселили всіх евакуйованих із Китаю, дійсно, не відповідають стандартам п’ятизіркового готелю, але у них є гаряче харчування.
Джерело: заява Коваля з трибуни парламенту 21 лютого
Пряма мова Коваля: "Люди знаходяться, дійсно, не в п’ятизірковому готелі.
Громадяни розміщені у номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Харчування готується не у цьому санаторії…
Їжу приймають люди з одноразового посуду, який після цього збирається і після знезараження утилізується.
Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму".
Деталі: За його словами, в Україні підготували одночасно кілька місць для евакуації людей з Китаю, однак їх не розголошувала задля попередження поширення панічних настроїв. Зокрема, готувалися прийняти людей - три заклади.
Коваль додав, що наразі МОЗ комунікує з Червоним хрестом, щоб забезпечити людей психологічною допомогою та залучити психологів.
Планувалося, що звітувати у Верховній Раді мала міністерка МОЗ Зоряна Скалецька, однак після протестів жителів Нових Санжар через розміщення українців та іноземців з Китаю Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації, тому доповідав у Раді її заступник Коваль.
Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.
Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.
Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.
Нагадаємо:
- Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.
- Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.