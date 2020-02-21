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МОЗ про умови українців у Нових Санжарах: Не п’ятизірковий готель

П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:33
МОЗ про умови українців у Нових Санжарах: Не п’ятизірковий готель

Заступник Міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що умови, у які поселили всіх евакуйованих із Китаю, дійсно, не відповідають стандартам п’ятизіркового готелю, але у них є гаряче харчування.

Джерело: заява Коваля з трибуни парламенту 21 лютого

Пряма мова Коваля: "Люди знаходяться, дійсно, не в п’ятизірковому готелі.

Громадяни розміщені у номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Харчування готується не у цьому санаторії…

Їжу приймають люди з одноразового посуду, який після цього збирається і після знезараження утилізується.

Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму".

Деталі: За його словами, в Україні підготували одночасно кілька місць для евакуації людей з Китаю, однак їх не розголошувала задля попередження поширення панічних настроїв. Зокрема, готувалися прийняти людей - три заклади. 

Коваль додав, що наразі МОЗ комунікує з Червоним хрестом, щоб забезпечити людей психологічною допомогою та залучити психологів.

Планувалося, що звітувати у Верховній Раді мала міністерка МОЗ Зоряна Скалецька, однак після протестів жителів Нових Санжар через розміщення українців та іноземців з Китаю Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації, тому доповідав у Раді її заступник Коваль. 

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.

Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗПолтавська область
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