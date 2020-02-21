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В Минздраве не понимают, о чем надо было говорить с людьми в Новых Санжарах до эвакуации

Пятница, 21 февраля 2020, 12:16
В Минздраве не понимают, о чем надо было говорить с людьми в Новых Санжарах до эвакуации

Заместитель Министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что не понимает о чем нужно было коммуницировать с людьми в населенном пункте, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: заявление Коваля с трибуны парламента 21 февраля

Прямая речь: "О коммуникации с людьми. Я, честно говоря, не понимаю, что нужно было коммуницировать с теми людьми, которые находятся в том или ином населенном пункте, и каким образом это должно было произойти.

Информация в срок была предоставлена ​​- за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая. Инспекция проводилась не накануне, а еще раньше".

Детали: По его словам, вся информация о эвакуации и размещении людей на обсервации доступна на сайте Минздрава.

Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Напомним:

  • Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.
  • Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.
  • По состоянию на 21 февраля, 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.
  • Украинка, которую поместили на обсервацию, опубликовала видео условий, в которые их поселили в "Новых Санжарах". По словам девушки, двери комнаты без замка, в комнатах старая мебель, а душ ударил ее током.

Знать больше: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019МинздравПолтавская область
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