В Минздраве не понимают, о чем надо было говорить с людьми в Новых Санжарах до эвакуации
Заместитель Министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что не понимает о чем нужно было коммуницировать с людьми в населенном пункте, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая из-за вспышки коронавируса.
Источник: заявление Коваля с трибуны парламента 21 февраля
Прямая речь: "О коммуникации с людьми. Я, честно говоря, не понимаю, что нужно было коммуницировать с теми людьми, которые находятся в том или ином населенном пункте, и каким образом это должно было произойти.
Информация в срок была предоставлена - за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая. Инспекция проводилась не накануне, а еще раньше".
Детали: По его словам, вся информация о эвакуации и размещении людей на обсервации доступна на сайте Минздрава.
Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.
Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.
Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.
Напомним:
- Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.
- Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.
- По состоянию на 21 февраля, 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.
- Украинка, которую поместили на обсервацию, опубликовала видео условий, в которые их поселили в "Новых Санжарах". По словам девушки, двери комнаты без замка, в комнатах старая мебель, а душ ударил ее током.
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