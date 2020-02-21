У МОЗ не розуміють, про що треба було говорити з людьми у Нових Санжарах до евакуації

Заступник Міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що не розуміє про саме потрібно було комунікувати з людьми у населеному пункті, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю через спалах коронавірусу.

Джерело: заява Коваля з трибуни парламенту 21 лютого

Пряма мова: "Щодо комунікації з людьми. Я, чесно кажучи, не розумію, що саме потрібно було прокомунікувати з тими людьми, які знаходяться у тому чи іншому населеному пункті, і в який спосіб це мало відбутися.

Інформація в належний термін була надана – за добу. Люди знали, що туди приїдуть евакуйовані з Китаю. Інспекція відбувалась не напередодні, а ще раніше".

Деталі: За його словами, вся інформація щодо евакуації та розміщення людей на обсервації доступна на сайті МОЗ.

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Нагадаємо:

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.

Станом на 21 лютого, 23 затриманих - відпустили, 5 правоохоронців знаходяться у лікарні, ще 4-х відпустили додому.

Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.

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